р.п. Линёво, , 13:51 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подписал распоряжение о создании на территории опережающего социально-экономического развития «Линёво» машиностроительного завода пищевого оборудования. Об этом сообщают «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Для реализации проекта администрация посёлка Линёво должна предоставить в аренду земельный участок площадью около 41тыс. кв. м. По планам, завод должен быть введён в эксплуатацию в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории опережающего социально-экономического развития Линёво к концу 2020 года должны появиться семь новых производств. На развитие инфраструктуры ТОСЭР «Линёво» будет направлено более 80 млн рублей.

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