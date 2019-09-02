Москва, , 13:44 — REGNUM Менее чем за сутки в России был продан редкий Bugatti EB 110 SS за 234 млн рублей. Об этом 2 сентября сообщает портал 32cars.ru со ссылкой на сайт бесплатных объявлений Auto.ru.

Сообщается, что суперкар выпускался в период с 1991 до 1995 года в Италии. За это время было выпущено всего 139 моделей Bugatti EB 110.

Продал автомобиль гражданин России. Однако сам суперкар находился в итальянском городе Флоренция, но продавец готов доставить его в любой регион.

В объявлении было указано, что пробег авто составляет 7 210 км, а состояние транспортного средства близко к идеальному.

Напомним, купе Bugatti EB 110 первая в мире серийная машина с углепластиковым несущим монококом. В движение автомобиль приводит бензиновый мотор V12 с четырьмя турбокомпрессорами и рабочим объёмом 3,5 л. Мощность движка находится в диапазоне от 560 до 611 л. с. в зависимости от модификации (в объявлении было указано, что мощность суперкара в 603 л. с.). Привод автомобиля 4×4. С 0 до 100 км/ч Bugatti EB 110 разгоняется за 3,6 секунды.

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