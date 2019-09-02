Наньнин, Китай, , 13:40 — REGNUM Из-за роста цен на свинину в Китае, который стал следствием проблемам со снабжением, вызванных африканской чумой свиней, в городе Наньнин местные власти приняли решение о введении временной ценовой интервенции на этот продукт питания. Эта мера начала действовать с 1 сентября. Об этом сообщает агенство Xinhua.

Хаим Сутин. Свиньи. 1940

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С этого момента каждый день с девяти часов утра на десяти рынка города фермеры начали продавать свинину по ограниченным ценам. Так, каждый житель города имеет право ежедневно приобрести не более одного килограмма свинины на человека. Такие меры приняты для снижения цен на свинину.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года средняя оптовая цена на свинину взлетела на 29,8% — до 21,59 юаней за килограмм (около $3,1). Как пояснили в министерстве сельского хозяйства КНР, основным фактором роста цен стало негативное влияние африканской чумы свиней.

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Напомним, первый случай африканской чумы свиней в Китае был зафиксирован в августе 2018 года в провинции Ляонин на северо-востоке страны. С тех пор вспышки начались в десятках других провинций по всей стране.

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