Кызыл, , 13:38 — REGNUM Аэропорт тувинской столицы Кызыла открыт для международных полётов. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского правительства Дмитрий Медведев 28 августа, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание аэропорта в Кызыле (cc) Oschtan

Согласно документу, в аэропорту будет установлен воздушный грузо-пассажирский пункт пропуска через границу России, работающий на нерегулярной основе. Однако по словам главы Тувы Шолбана Кара-оола, с ростом числа трансграничных маршрутов через Туву, пункт будет работать в постоянном режиме.

«Зато уже сейчас пограничный пункт пропуска в нашем аэропорту заработает в статусе многостороннего, т. е. пользоваться им могут не только соседи-монголы, но и граждане других стран», — добавил он.

Добавим, что в настоящее время также рассматривается проект продления до границы проектируемой железной дороги Курагино-Кызыл. Как сообщало ИА REGNUM, в этом заинтересованы китайские и монгольские власти.

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