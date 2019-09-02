Москва, , 13:35 — REGNUM Инициатива Минэкономразвития РФ сократить количество вариантов прогноза социально-экономического развития России с трёх до двух вполне нормальна, если аналитик, экономист или даже государственное ведомство составляет прогноз экономического развития страны или конкретного предприятия в трёх сценариях, один из которых базовый, а два остальных — более пессимистичный (консервативный) и более оптимистичный вариант, в зависимости от того, как на прогноз могут повлиять внешние факторы и их изменения в желательную или нежелательную для экономики сторону, например, резкий рост или резкое падение цены на нефть или иные виды сырья или биржевых товаров, что не предусмотрено в базовом сценарии, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Однако Минэкономразвития вместо «оптимистичного» сценария ранее использовало «целевой», то есть целевые параметры экономического развития, заданные самим государством. Например, выход российской экономики к 2024 году на темпы роста ВВП выше среднемировых. Похоже, что министерство пытается снять с себя ответственность, если экономика так и не достигнет некоторых целевых показателей, переложив в результате эту ответственность на правительство и исполнительную власть.

Методика прогнозирования и её оптимизация, безусловно, дело самих экспертов министерства. Однако пикантность ситуации заключается в том, что Минэкономразвития — это не независимый экспертный институт, это часть правительства, и каждое министерство тоже несет свою долю ответственности, если прогноз не сбудется. Поэтому такое изменение методики, предполагающее отказ от «целевого» сценария, выглядит двояко.

С одной стороны, похоже, что министерство пытается сделать свои прогнозы более реалистичными, в отличие от целевых показателей, которые будут завышенными по определению — они политизированы.

С другой стороны, это похоже на отказ от ответственности за невыполнение целей, поставленных государством, а также на попытку застраховаться от критики со стороны СМИ, законодательной власти, которая не слишком довольна темпами работы Минэкономразвития по национальным проектам, и, в конечном счёте, от критики со стороны самого народа.

Кроме того, хорошо известно, как Минфин, 10 лет назад возглавляемый таким авторитетным экономистом, как Алексей Кудрин, выдавал прогнозы о падении цены на нефть через год почти всё время, пока цена превышала $100 за баррель, что вызывало улыбку и на финансовых рынках, и в реальном секторе экономики, а позже, когда министерство пересмотрело прогнозы в сторону повышения, тогда и начался обвал цен на нефть.

Впрочем, подразумевается критика прогнозов, выдаваемых российскими министерствами, именно со стороны профессионалов. А простому избирателю важно не то, насколько красиво государство умеет прогнозировать, а насколько оно способно повысить уровень жизни населения или хотя бы не отбирать последнее за счёт повышения налогов или политики слабого рубля.

Но государству легче написать ещё один красивый прогноз вместо того, чтобы работать над повышением уровня жизни людей по-настоящему, а не в ярких презентациях и громких заявлениях о том, что они любят народ и пекутся о его благе», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство экономического развития РФ изменило концепцию прогноза развития экономики России. Из прогнозов исчез целевой сценарий, его заменил базовый сценарий.

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