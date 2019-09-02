Железногорск, Курская область, , 13:28 — REGNUM В городе Железногорске (Курская область) возбуждено уголовное дело о мошенничестве при ремонте автомобильной дороги. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

МКУ «Дирекция по организации строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности» города Железногорска заключила с подрядчиком контракт на ремонт дороги. Когда ремонт закончился, дорожное полотно начало разрушаться.

Экспертиза показала, что в работе были использованы дешёвые материалы низкого качества, хотя по документам для ремонта должны были использовать 784,68 тонн материалов стоимостью более трёх миллионов рублей. В итоге городскому бюджету был причинён ущерб, составивший более 570 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Его расследование прокуратура взяла на контроль.