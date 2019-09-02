Ярославль, , 13:21 — REGNUM Власти Ярославской области хотят взыскать с крупнейшего в регионе сельхозпредприятия — АО СХП «Вощажниково» — 784 млн 771 тыс рублей. Эти сведения содержатся в решении областного арбитражного суда от 15 июля 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

СХП «Вощажниково»

Речь идет о субсидии из федерального и областного бюджетов, выданной на возмещение процентов по кредиту на строительство молокоперерабатывающего завода. Соглашение о выделении субсидии по «Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы» было заключено еще в 2013 году. Завод в Борисоглебском районе, на котором бы перерабатывалось молоко с ферм «Вощажникова», строился на кредит «ВЭБ» в сумме 2 млрд 68 млн рублей. Проценты по этому кредиту и возмещало государство, причем большая часть денег (694 млн) была выделена из федерального бюджета. Соглашение о субсидии было заключено между областным департаментом АПК и СХП «Вощажниково».

Однако завод до сих пор не построен. Это установила проверка контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области в конце 2018 года. По ее результатам в начале 2019 года было выдано предписание о возврате в бюджет Ярославской области 784 млн рублей. Инспекторы посчитали, что цель выделения субсидии не достигнута, деньги были потрачены не по назначению. «Вощажниково» не согласилось с этим и обратилось в арбитражный суд.

Как выяснилось в суде, строительством завода должен был заниматься подрядчик, аффилированная с «Вощажниковым» компания «Асдор». Деньги за строительство ему были выплачены авансом, причем в размере 100%. В дальнейшем договор был расторгнут, но деньги не возвращены. В «Вощажникове» считают, что у подрядчика возникли объективные сложности, в частности, из-за роста курса валюты оборудование для молочного завода выросло в цене. Кроме того, сельхозпредприятие уверяло, что завод будет построен в будущем. Также представитель компании говорил о социальной значимости проекта.

«За короткое время практически на пустом месте не просто создан новый сельскохозяйственный холдинг, а предприятие, входящее в ТОП-10 молочной отрасли нашей необъятной страны… Тот факт, что МПЗ фактически на настоящее время не введен в эксплуатацию, не свидетельствует и не может свидетельствовать о нецелевом расходовании бюджетных средств, поскольку использование кредитных средств по целевому назначению (оплата строительства подрядчику по договору с авансированием работ в размере 100% не запрещена законом), завершилось еще в 2013 году, о чем свидетельствуют предоставленные комиссии документы (в т.ч. ранее предоставленные для получения субсидий). Более того, в Акте также не указано, что средства потрачены на что-то иное», — приводится в решении арбитражного суда Ярославской области позиция СХП «Вощажниково».

Представители контрольно-ревизионной инспекции были непреклонны: нет завода — нет субсидии.

«Последующее вероятное окончание строительства МПЗ никак не опровергает то обстоятельство, что Общество использовало 2 068 870 000 руб кредитных средств, из которых 1 586 447 467 руб не реализованы в соответствии с целями», — говорится в решении арбитражного суда.

В итоге суд не удовлетворил иск «Вощажникова» и оставил в силе решения инспекции о возврате средств субсидии в областной бюджет. Правда, сделать это будет непросто. Предприятие уже находится в процедуре банкротства, основным его кредитором выступает «ВЭБ».

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