Москва, , 13:15 — REGNUM Если нефть стоит 60 долларов за баррель, этого хватает лишь на то, чтобы экономика РФ не падала, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 2 сентября, комментируя высказывание министра экономического развития РФ Максима Орешкина, по мнению которого 60 долларов за баррель — некий уровень, позволяющий РФ «спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их».

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я думаю, что на самом деле 60 долларов за баррель при нынешней экономической системе в России не хватит, — сказал Колганов. — Этого хватит для того, чтобы экономика не падала, чтобы небольшой рост существовал. На большее этого не хватит. Для того, чтобы при 60 долларах за баррель мы могли действительно хорошо развиваться, надо очень многое поменять в экономике РФ».

При этом Колганов отметил, что, когда нефть стоила 115 долларов за баррель, российская экономика в 2010—2011−2012 годы более-менее росла, пусть и не очень быстрыми темпами. Однако когда нефть подешевела до 45−50−60 долларов, экономика практически перестала расти.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в интервью ТАСС Орешкин заявил, что 60 долларов за баррель — некий уровень, позволяющий «нам спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их. При 40 долларах это станет делать сложнее, но даже на такой цене мы не будем испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платёжного баланса».

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