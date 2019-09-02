Улан-Удэ, , 13:14 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ принят комплексный план социально-экономического развития города до 2024 года. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Он разбит на пять разделов по проектам и включает в себя 211 мероприятий, на которые потребуется 205,9 млрд рублей. В частности, около 43 млрд пойдут на первый раздел, в который входят образование, здравоохранение, культуру, спорт, строительство, промышленность, ЖКХ, инфраструктуру, обеспечение общественной безопасности, малое предпринимательство, туризм, экологию.

Деньги на эти мероприятия предусмотрены, однако проблема не в них. По словам главы республики Алексея Цыденова, выделение денег не означает, что они будут полностью освоены.

«Стопроцентная реализация плана СЭР зависит от профессионализма работы администрации, уровня взаимодействия с республикой и федеральными органами власти. У нас сейчас переломный момент, чтобы сделать наш город совсем другим, гораздо более лучшим и красивым», — заявил он.

Напомним, ранее была принята стратегия социально-экономического развития республики до 2035 года.

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