Махачкала, , 13:14 — REGNUM В Дагестане есть предприятия, долги которых за газ превышают полмиллиада рублей. Среди них ООО «Дагестанэнерго» и ОАО «Махачкалатеплоэнерго». Сумма просроченной задолженности первого составляет 636 млн рублей, второго — 605 млн рублей. Об этом ИА REGNUM 2 сентября сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз».

Газ Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

По данным компании, список крупных должников в республике состоит из 21 предприятия ЖКХ и ряда крупных производственных компаний. В их числе «Махачкалатеплосервис» с долгом свыше 211 млн рублей, ООО «Теплоснаб» в городе Хасавюрте с задолженностью в размере 56,2 млн рублей, ООО «Сфера» в городе Южно-Сухокумске, сумма долга которого 52,7, млн рублей, ООО «ЖКХ Теплосервис», не доплатившего 48,6 млн рублей, и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 января 2019 года общая задолженность Дагестана за поставленный газ превысила 12 млрд рублей, за электроэнергию — 28 млрд рублей. В конце ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по декриминализации топливно-энергетического комплекса Дагестана.

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