Киев, , 13:04 — REGNUM Способом преодоления «энергетической бедности» Украины является общий экономический рост страны и увеличение энергоэффективности, заявил на брифинге сегодня, 2 сентября, новый украинский министр энергетики Алексей Оржель.

По его словам, в программе деятельности правительства под руководством премьер-министра Алексей Гончарука есть планы по увеличению объёмов возобновляемой энергетики и наращивание добычи собственных энергоносителей.

«Мы поддерживаем развитие возобновляемой энергетики ‑ и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения уменьшение вредного воздействия на окружающую среду», — заявил чиновник.

По его словам, в правительстве хотят понять, какие энергопотери происходят в процессе потребления — и поэтому настроены создать комплексную правительственную программу максимальной энергетической и экологической эффективности.

«Для возглавляемого мной министерства рост экономики также является приоритетом с акцентом на энергоэффективность на уровне инфраструктуры. Это является способом преодоления энергетического бедности», — отметил Оржель.

ИА REGNUM отмечает, что 35-летний Алексей Оржель является председателем Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (пока неизвестно, покинул ли он этот пост после назначения в министерство), руководил сектором «Энергетика» BRDO (Офиса эффективного регулирования — независимая неправительственная структура), где работал вместе с нынешним премьером Гончаруком. С 2006 по 2014 год работал в Национальном регуляторе в сфере энергетики, где отвечал за «зеленую» энергетику.

В новом Кабмине Украине, назначенном 29 августа, министерства энергетики и экологии объединили в одно ведомство.