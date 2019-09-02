Сеул, , 13:02 — REGNUM В первой половине 2019 года в Южной Корее зафиксировали рост использования кредитных и чековых карт. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Банк Кореи.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь текущего года общий объем средств, потраченный с помощью кредитных и чековых карт, составил 2,5 трлн вон (~$2,06 млрд), что на 5,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что общая сумма средств, потраченная с помощью кредитных карт увеличилась на 5,7%, до 1,9 трлн вон (~$1,56 млрд), а чековых карт — на 6,2%, до 500 млрд вон (~$412,5 млн).

А сумма средств, потраченная с помощью корпоративных карт, увеличилась на 0,1%, до 400 млрд вон (~$330 млн), других карт, включая дебетовые, — на 84,3%, до 2,2 млрд вон (~$1,8 млн).

Кроме того, среднесуточный объем средств, потраченных при помощи кредитных карт, сократился на 3,7%, до 41 492 вон (~$34,23), а чековых — на 1,3%, до 22 172 вон (~$18,29).