Гуанчжоу, Китай, , 13:01 — REGNUM Китайская автокомпания GAC приступила к сбору заявок на новый электрический кроссовер Aion LX, который может проехать без подзарядки 650 км. Об этом сообщается на сайте Motor.

Новый электромобиль по размерам сопоставим с южнокорейской моделью Hyundai Santa Fe нынешнего поколения. Электрокроссовер в своей линейке электромоторов имеет агрегаты мощностью от 184 до 408 «лошадей» и запасом хода от 503 до 650 км.

Новинка построена на специальной модульной платформе GAC для электромобилей. Длина авто равна 4786 мм, а колёсная база 2920 мм.

Продвинутая модификация имеет привод 4×4. В движение её приводят два электромотора с суммарной мощностью в 408 л. с., которые позволяют электрокару проехать без подзарядки до 600 км (по циклу NEDC). Такой же запас хода имеют полностью электрифицированные модели Tesla.

Напомним, в начале августа 2019 года компания GAC Fiat Chrysler Automobiles Co., Ltd. отозвала 9052 машины в связи с проблемами с программным обеспечением модуля управления мощностью.

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