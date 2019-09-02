Пекин, , 12:51 — REGNUM Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая в августе вырос максимальными темпами за пять месяцев, повысившись с 49,9 в июле до 50,4 пункта. Об этом 2 сентября сообщают «Вести. Экономика».

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«Производственный сектор Китая продемонстрировал восстановление в августе, в основном благодаря улучшению производственной активности», — отметил директор по макроэкономическому анализу CEBM Group Чжун Чжэншэн.

При этом, по его словам, общий спрос не улучшился, а внешний спрос и вовсе заметно снизился, что привело к росту товарных запасов. Что касается индикатора новых экспортных заказов, то в августе он упал до самого низкого уровня в 2019 году, что отражает снижение внешнего спроса на фоне усиливающегося торгового спора между Китаем и США, пояснил Чжун Чжэншэн.

Добавим, что аналитики отмечают, что перспективы сектора по-прежнему омрачает торговая война с США.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Китай с 1 сентября ввели дополнительные торговые пошлины на импортные товары в рамках торговой войны. Вашингтон поднял пошлины до 15% на китайские товары на сумму $125 млрд. С 15 декабря США собираются ввести пошлины в отношении китайских товаров еще на $175 млрд долларов. В свою очередь Китай вводит пошлины в два этапа: в рамках первого с 1 сентября пяти‑ и десятипроцентными пошлинами облагается американский импорт на $75 млрд. На втором этапе в середине декабря 2019 года планируется введение 25-процентны пошлин на автомобили американского производства и импортируемые из США автозапчасти.