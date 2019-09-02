Нур-Султан, , 12:45 — REGNUM Правительство Казахстана планирует инвестировать в модернизацию транспортной системы 1,2 трлн тенге ($3,1 млрд). Об этом 2 сентября заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что правительство и раньше выделяло немалые средства. «Но они в подавляющем большинстве ушли в песок, точнее сказать, в карманы чиновников», — сказал президент.

По его словам, на сей раз правительство, парламент и счетный комитет Казахстана должны обеспечить высокую эффективность расходования бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением к народу во время совместного заседания палат парламента республики. Одной из тем его выступления стала политическая трансформация в стране.

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