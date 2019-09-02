Киев, , 12:34 — REGNUM Правительство Украины пересмотрит энергетическую стратегию и примет новое законодательство, которое позволит увеличить добычу украинского газа. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Энергетическая стратегия будет точно пересмотрена, потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется. Вопрос по развитию добычи (газа — ред.) для нас приоритет. Мы не используем потенциал. У нас 1,2% добычи от запасов. Это очень низкий уровень, учитывая, что мы зависимы от импорта газа… Общий мировой тренд — 4−5%», — сказал Оржель.

Министр также сообщил, что накануне обсудил реформу энергорынка с американскими партнерами и анонсировал «прозрачные аукционы» на добычу газа.

«В ближайшее время будут законодательные инициативы относительно увеличения добычи газа. Мы даже с американскими партнерами говорили о том, что сейчас на рынке будут реформы. Мы всех приглашаем инвестировать. Еще до того, как стать министром я занимал позицию относительно прозрачных аукционов, подписания соглашений о распределении продукции», — рассказал Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины и компания «Нафтогаз Украины» не выполнили энергетическую стратегию, которая предполагала существенное наращивание добычи украинского газа и отказ от его импорта в 2020 году. По данным компании «Нафтогаз Украины», в 2018 году на Украине добыли 21 млрд куб. м газа (в 2017 году — 20,5 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2017 годом составило 0,5 млрд куб. м, или около 2%.