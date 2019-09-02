Киев, 2 сентября 2019, 12:34 — REGNUM Правительство Украины пересмотрит энергетическую стратегию и примет новое законодательство, которое позволит увеличить добычу украинского газа. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.
Министр также сообщил, что накануне обсудил реформу энергорынка с американскими партнерами и анонсировал «прозрачные аукционы» на добычу газа.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Украины и компания «Нафтогаз Украины» не выполнили энергетическую стратегию, которая предполагала существенное наращивание добычи украинского газа и отказ от его импорта в 2020 году. По данным компании «Нафтогаз Украины», в 2018 году на Украине добыли 21 млрд куб. м газа (в 2017 году — 20,5 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2017 годом составило 0,5 млрд куб. м, или около 2%.