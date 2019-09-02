Чита, , 12:29 — REGNUM Ростеху переданы акции десятков оборонных предприятий. Три из них расположены в Забайкальском крае. Из распоряжения правительства России от 17 августа 2019 года, опубликованного на официальном портале правовой информации, сказано, что передача осуществляется во исполнение указа российского президента от 26 июля 219 года.

ВПК Иван Шилов © ИА REGNUM

В Забайкалье «Ростеху» передаются: 947 081 акций (92,9%) бронетанкового ремонтного завода, расположенного на территории городского поселения Атамановское Читинского района, одна акция (0,00012%) автомобильного ремонтного завода в посёлке Песчанка (Чита) и одна акция (0,00123%), принадлежащих 78 военному заводу.

Помимо трёх забайкальских предприятий в правительственном постановлении значатся десятки других, акции которых в качестве имущественного взноса РФ перейдут в Ростех. Росимуществу совместно с Минобороны России поручено обеспечить передачу акций в течение ближайших восьми месяцев.

Напомним, Ростех — российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения.

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