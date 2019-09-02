Рим, , 12:28 — REGNUM Итальянская автокомпания Fiat сняла с производства хэтчбек и кабриолет Fiat 500. Об этом сообщается на сайте Car.ru.

По информации журналистов, данное решение было принято в связи со специализированной распродажей, которая включает в себя электрические, стандартные турбированные модели и версии Abarth.

Стоит отметить, что хэтчбек и кабриолет Fiat 500 пользовались хорошим спросом на мировом авторынке. Тем не менее, автопроизводитель решил заменить данные авто на более современные модели, которые уже разработаны конструкторами автопредприятия.

Напомним, в июле 2019 года российская каршеринговая компания «Делимобиль» купила 50 машин итало-американского автопроизводителя Fiat 500.

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