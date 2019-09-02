Самара, , 12:26 — REGNUM Первая модульная насосная станция подкачки (НСП) начала работать в Самаре. Об этом 2 сентября сообщила пресс-служба коммунального предприятия «РКС-Самара».

По сообщению пресс-службы предприятия, новая НСП, которая расположена по ул. Революционной Самары (в районе дома 148), осуществляет работу в полностью автоматическом режиме и не требует даже минимального внимания со стороны обслуживающего персонала. Оборудование плавно отключает и подключает насосы, тем самым оберегая от повреждения как водопроводные уличные, так и внутридомовые сети.

Новая станция начала работу на прошлой неделе.

«По первым оценкам специалистов, модульная станция не только повышает надежность водоснабжения многоэтажных домов, но и дает серьезный экономический эффект. В дальнейшем планируется старые НСП, требующие капитального ремонта, также заменять на модульные», — сообщили представители «РКС-Самара».