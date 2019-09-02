Киев, , 11:55 — REGNUM В ближайшее время эксперты США, Польши и Украины выйдут «на проектное решение», которое позволит поставлять сжиженный американский газ на украинский рынок. Об этом 2 сентября на брифинге в Киеве заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Что касается того, когда будут созданы возможности для импорта газа из Польши. Сейчас будут работать экспертные группы… Там есть разные технические варианты решения… Мы очень быстро выйдем на проектное решение, чтобы реализовать эту возможность», — сказал Оржель.

Министр отметил, что американский газ повысит энергетическую безопасность Украины.

«Одним из первых заданий будет анализ работ, которые нужно реализовать украинской стороне, чтобы обеспечить увеличение возможностей получения газа с LNG-терминала в Польше для того, чтобы мы смогли диверсифицировать (поставки газа — ред.) и получить конкуренцию, чтобы мы обеспечили украинскую энергетическую безопасность», — добавил Оржель.

По его словам, американцы борются за премиальный украинский рынок газа.

«Мы нашли понимание с нашими американскими партнерами… Мы являемся премиальным рынком. 10−11 млрд кубометров газа считается большим объемом. За этот рынок нужно бороться. Если мы даем больше возможностей относительно вариантов поставки газа на рынок Украины, мы выиграем, выиграют наши партнеры — у них увеличиваются объемы продаж», — пояснил Оржель.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Варшаве состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве в газовой сфере между Польшей, Украиной и США. «Одним из шагов диверсификации газового рынка Украины будет налаживание поставок сжиженного газа через Польшу», — написал в Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.