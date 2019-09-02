Киев, , 11:05 — REGNUM К подписанному в Варшаве энергетическому соглашению о сотрудничестве Украины, Польши и США «хватает вопросов», — заявил 2 сентября украинский эксперт, глава Жилищного союз Украины Александр Скубченко.

«Почему терминал в Польше, а не в Украине? По какой цене мы будем покупать американский газ?», — отмечает Скубченко.

Эксперт подчеркивает, что если бы Украина была зависима от дорогого российского газа и договорилась о дешевом американском, тогда всё было бы «понятно и замечательно».

«Но всё ведь наоборот: американцы никогда не предложат более низкую цену. Зачем нам такое сотрудничество в ущерб своим интересам?», — задается вопросом Скубченко.

ИА REGNUM напоминает, что соглашение подписали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский и министр энергетики США Рик Перри. Предполагается, что прямо сейчас Польша может поставлять на Украину примерно 1,5 млрд кубометров газа, но уже в 2021 году сможет увеличить объемы поставок до 6 млрд кубометров. Украинские власти пока не комментировали, сколько будет стоить топливо, получаемое по такой схеме.