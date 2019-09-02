Казань, , 11:03 — REGNUM Минздрав Татарии, как и год назад, планирует отправить на зарубежную стажировку за бюджетный счёт ряд сотрудников учреждений здравоохранения. Из бюджета региона на эти цели готовы потратить 3,744 млн рублей, итоги открытого конкурса, объявленного 2 сентября 2019 года, подведут 30 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Стажироваться планируют не менее 32 академических часов по 7−8 часов в день в ведущих госклиниках Германии и Нидерландов, располагающих коечным фондом не менее 600 коек, которые имеют эффективную инновационную инфраструктуру для повышения квалификации медицинских специалистов. Услуга должна быть оказана в течение 20 дней с момента подписания контракта.

Обучиться должны будут 18 человек. Целью заявлено «изучение основных аспектов оказания медицинской помощи в зарубежных клиниках» и «особенностей зарубежного здравоохранения и опыта внедрения в практику инновационных технологий лечения и профилактики заболеваний». В курс среди прочего входит организация управления клиникой, реабилитационным центром, поликлиническим центром и другое.

В стоимость услуги входят транспортные, визовые расходы, питание и проживание в гостинице не менее трёх «звёзд»

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Напомним, в конце августа 2018 года ведомство объявило тендер на организацию зарубежной стажировки для 20 представителей республики. Начальная сумма лота составляла более 4,1 млн рублей. Стажировка имела ту же тему, что и в 2019 году. Место проведение — ведущие медцентры Германии и Нидерландов.