Улан-Удэ, , 10:55 — REGNUM Замминистра строительства России Максим Егоров пообещал помочь исправить ошибки, выявленные при реконструкции очистных сооружений Улан-Удэ. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Глава ведомства прибыл в столицу Бурятии 31 августа и посетил проблемные очистные. Исполняющий обязанности главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков пожаловался, что завершение строительства находится под угрозой из-за ошибки, допущенной проектировщиками.

«И в ходе корректировки проектной документации у нас пошло удорожание стройки. И для того, чтобы ввести в эксплуатацию все этапы, нам необходимо дополнительное финансирование. Просьба оказать помощь», — заявил он.

Министр отметил, что останавливать реконструкцию очистных «на полпути» нельзя, учитывая, что город стоит на притоке Байкала.

«Правильно, что ошибки выявили сейчас, а не потом, когда достроено. Мы изыщем такую возможность, и я могу пообещать, что это будет», — добавил Максим Егоров.

О том, что проект реконструкции был разработан с серьёзными ошибками, выяснилось в июле 2019 года. Оказалось, что результаты инженерных изысканий не соответствуют фактически выявленному грунту, что привело к невозможности строительства сооружения аэротенка и завершения технологической линии в целом. Кроме того, при строительстве второго пускового комплекса выявлены несоответствия части разделов проектной документации фактическому положению на площадке реконструкции объекта.

Как сообщало ИА REGNUM, всё это привело к существенному удорожанию проекта. По словам главы республики Алексея Цыденова, речь может идти о миллиардах рублей.

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