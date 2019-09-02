Москва, , 10:53 — REGNUM Министерство экономического развития РФ изменило концепцию прогноза развития экономики России. Из прогнозов исчез целевой сценарий, его заменил базовый сценарий, передаёт РБК.

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Ранее прогноз составлялся в трех сценариях — базовом, целевом и консервативном. Теперь осталось только два варианта — базовый и консервативный.

Поменялась суть прогноза: базовый вариант, по сути, стал целевым. Больше нет независимого, нейтрального прогноза «со стороны».

По словам главы МЭР Максима Орешкина, «отказ от целевого прогноза обусловлен тем, что цели российской экономики определены национальными проектами до 2024 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орешкин заявил, что даже если цена на нефть упадёт до $40 за баррель, российская экономика не будет испытывать серьёзных трудностей.

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