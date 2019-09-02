Москва, , 11:01 — REGNUM По итогам семи месяцев 2019 года объем рынка новых люксовых машин в РФ составил 774 штуки, что на 5% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Лидером в данной категории стала немецкая модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. По итогам полугодия на это авто пришлось около 37% продаж.

Второе место занимает британская модель Bentley — Continental GT. За отчётный период было реализовано 109 единиц данного авто, что в 9 раз больше, чем год назад. Тройку лидеров замыкает Bentayga — 87 единиц. Здесь мы наблюдаем падение продаж на 28%.

Напомним, в России по состоянию на начало 2019 года самое большое количество люксовых авто в Москве. Там зарегистрировано 71 657 машин сегмента Luxury.

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