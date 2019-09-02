Казань, , 10:30 — REGNUM По итогам шести месяцев 2019 года рынок машин с пробегом в Казани остался на уровне прошлого года. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

С января по июль 2019 года автовладельцами подержанных машин в Казани стали 20 736 человек, что всего на 0,1% меньше результата годичной давности.

Первое место среди брендов у автомобилей отечественной марки Lada. Они занимает пятую часть от всего объема вторичного авторынка Казани. Вторую строчку этого рейтинга занимают машины корейского бренда KIA — 8,9%. Тройку лидеров замыкает Hyundai с долей 6,6%.

Четвёртое и пятое места занимают соответственно марки Chevrolet (5,5%) и Renault (5%).

В итоге этим пяти брендам принадлежит более 46% казанского рынка машин с пробегом.

Напомним, за пять первых месяцев 2019 года в Казани было реализовано 8 547 новых машин, что на 14,8% меньше, чем в 2018 году.

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