Ростов-на-Дону, 2 сентября 2019, 10:24 — REGNUM В поселке Янтарном Ростовской области открылась новая школа на 600 человек. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.
В учебном заведении был построен спортивный комплекс с беговыми дорожками и футбольным полем. Кроме этого, школа оборудована тренажерным и хореографический залами, площадками для баскетбола и волейбола. Актовый зал вмещает 336 человек и оснащен современным концертным оборудованием и большим экраном.
Кроме этого, школа оборудована современной компьютерной и исследовательской техникой.
Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в учебном заведении также есть все необходимое.
Напомним, что в Ростовской области в текущем году в школы пошли 420 тысяч учеников.