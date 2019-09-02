Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM В поселке Янтарном Ростовской области открылась новая школа на 600 человек. Об этом 2 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

В учебном заведении был построен спортивный комплекс с беговыми дорожками и футбольным полем. Кроме этого, школа оборудована тренажерным и хореографический залами, площадками для баскетбола и волейбола. Актовый зал вмещает 336 человек и оснащен современным концертным оборудованием и большим экраном.

Кроме этого, школа оборудована современной компьютерной и исследовательской техникой.

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в учебном заведении также есть все необходимое.

Напомним, что в Ростовской области в текущем году в школы пошли 420 тысяч учеников.