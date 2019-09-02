Москва, , 10:21 — REGNUM Объём погрузки на сети Российских железных дорог за восемь месяцев 2019 года составил 850,5 млн тонн, что на 1,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает 2 сентября пресс-служба компании.

Груженые железнодорожные вагоны Станислав Матяшов © ИА Красная Весна

Больше всего железными дорогами погружено каменного угля — 246 млн тонн (-1,3% к результату за восемь месяцев 2018 года), нефти и нефтепродуктов — 154,1 млн тонн (-1,7%), строительных грузов — 84,1 млн тонн (-1,3%).

Грузооборот в январе — августе 2019 года составил 1734,1 млрд тарифных тонно-км (+0,9%), а с учётом пробега вагонов в порожнем состоянии — 2205,4 млрд тонно-км (+0,8%).

Ранее в компании сообщали, что на каменный уголь приходится 70% в общем объёме погрузки в адрес Дальневосточной железной дороги.

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