Москва, , 10:21 — REGNUM Министерство экономического развития РФ сменило концепцию среднесрочного прогнозирования развития страны. Так, вместо трёх сценариев прогнозов остались два — базовый и консервативный, из этого списка исчез целевой. Об этом сообщает РБК.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Аналитики полагают, что роль последнего после изменений теперь выполняет базовый прогноз, ранее бывший «средним» и нейтральным. Таким образом, ведомство составляет прогнозы только на случаи значительного улучшения или ухудшения экономической обстановки.

Издание отмечает, что изменения произошли ещё в 2018 году, вскоре после выхода нового майского указа президента РФ Владимира Путина. Последний раз прогноз в трёх сценариях составлялся на 2018−2020 годы. Документ, включающий в себя только два возможных варианта, Минэкономразвития выпустило осенью 2018 года. Тогда же был подготовлен прогноз до 2024 года — в соответствии со сроком действия майского указа.

«Основное изменение, произошедшее с макропрогнозом Минэка в последние пару лет, — он приобрел целевой характер. Иными словами, прогноз сейчас отражает желаемое видение экономики», — пояснил директор аналитического департамента «Локо-инвест», бывший глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года.

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