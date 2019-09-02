Москва, 2 сентября 2019, 10:18 — REGNUM Россия в течение семи последних лет находится в состоянии спада, достигнутого усилиями министра экономического развития РФ Максима Орешкина и его коллег, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что экономика РФ не будет испытывать серьёзных трудностей даже если цена на нефть упадет ниже 40 долларов за баррель.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в интервью ТАСС заявил, что при цене нефти 40 долларов за баррель РФ не будет испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платёжного баланса.
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