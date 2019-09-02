Москва, , 10:18 — REGNUM Россия в течение семи последних лет находится в состоянии спада, достигнутого усилиями министра экономического развития РФ Максима Орешкина и его коллег, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 2 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова Орешкина о том, что экономика РФ не будет испытывать серьёзных трудностей даже если цена на нефть упадет ниже 40 долларов за баррель.

Максим Орешкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Пока действует правило отсечения (бюджетное правило — прим. ИА REGNUM), цена на нефть не играет никакой роли, — сказал Хазин. — Что такое серьёзные трудности? Вы считаете, что семь лет непрерывного спада — это не серьёзные трудности? Мы всё время находимся в трудностях, в том числе усилиями Орешкина и его товарищей либералов. По этой причине будут ли цены на нефть чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше, принципиальной роли не играет. Нам надо менять саму модель экономической политики, но для этого нужно избавиться от Орешкина и его товарищей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Орешкин в интервью ТАСС заявил, что при цене нефти 40 долларов за баррель РФ не будет испытывать серьёзного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платёжного баланса.

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