Москва, , 10:14 — REGNUM Во время международной авиакосмической выставки МАКС — 2019 госкомпания «Вертолеты России» представила многоцелевые легкие вертолеты VRT500, которые заинтересовали страны Юго-Восточной Азии, включая Индонезию и Малайзию, сообщает информационное агентство Antara.

Малазийская компания Ludev Aviation и «Вертолеты России» подписали соглашение на арене МАКС — 2019 в международном аэропорту Жуковский в Москве.

В заявлении российской госкомпании говорится, что Ludev Aviation заинтересована в покупке пяти вертолетов.

«Европа и Азия являются потенциальными рынками для VRT500. По своим характеристикам этот вертолет может конкурировать с другими вертолетами своего класса в регионе», — заявил генеральный директор компании «ВР-Технологии», которая входит в холдинг «Вертолеты России», Александр Охонько.

Издание отмечает, что VRT — это легкомоторный вертолет с одним двигателем. Его взлетная масса составляет 1650 кг. Сообщается, что вертолет имеет самое большое грузовое и пассажирское пространство в своем классе, которое может вместить пять человек. Вертолет развивает скорость до 250 километров в час и может перевозить 730 кг груза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на XIV Международном авиационно-космическом салоне МАКС — 2019 подписано соглашений на сумму более 250 млрд рублей.

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