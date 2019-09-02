Благовещенск, , 10:14 — REGNUM Арбитражный суд Амурской области арестовал долю инвесткомпании Baring Vostok в банке «Восточный». Об этом 2 сентября сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что арест наложен судом по иску кредитной организации на более чем 334 млрд акций банка. Evison Holdings Limited (подконтрольна Baring Vostok) владеет около 41,6% акций «Восточного». Именно на эти акции суд наложил арест, так как это единственное известное истцу имущество ответчика на территории РФ, которое можно взыскать.

Напомним, банк «Восточный» подал в суд на возмещение убытков, которые, как считает истец, банк понес с октября 2015 года по август 2018 года из-за действий мажоритарного на тот момент акционера Evison (компании принадлежало в тот период от 44,55% до 74,4% акций). Руководство банка «Восточный» оценило ущерб от фиктивных договоров с «Национальной службой взыскания» на оказание услуг банку в размере 1,083 млрд рублей.

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