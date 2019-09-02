Барнаул, , 09:54 — REGNUM Учителя в Алтайском крае получают, в среднем, 24 249 рублей, а средняя по региону зарплата составляет 21 830 рублей. Это, судя по рейтингу, опубликованному в «Коммерсанте» один из самых маленьких в России показателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Меньше, чем на Алтае, работники образования получают только в Северной Осетии (21 575 рублей), Карачаево-Черкессии (21 773 рублей), Ингушетии (21 647 рублей), Кабардино-Балкарии (22 141 рублей), Дагестане (22 238 рублей), Ивановской области (22 355 рублей), Калмыкии (23 327 рублей), Мордовии (24 121 рублей) и Костромской области (24 180 рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей),

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