Мадрид, , 10:08 — REGNUM Банк Испании призвал к «экономическому стимулу» страны Европы, имеющие большое налоговое пространство и возможность обеспечить поддержку экономике, сообщает испанское новостное издание El País.

Пабло Эрнандес де Кос, глава Банка Испании, заявил, что правительствам необходимо стимулировать экономику за счет увеличения государственного бюджета. Эксперты полагают, что прямым получателем данного «сообщения» является Германия, страна с сильнейшей в ЕС экономикой. Де Кос полагает, что такой «стимул» может помочь не только отдельным странам, но и экономике всей еврозоны.

Глава Банка Испании также выразил беспокойство по поводу отсутствия прогресса в реформе Валютного союза и инструментов фискальной политики, которые могли бы способствовать большей экономической стабильности в Европе.