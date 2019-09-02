Мадрид, , 12:38 — REGNUM 5,2 млн человек «недоиспользуются» на рынке труда Испании, сообщает испанское новостное издание El País.

Как правило, состояние на рынке труда в основном оценивается по количеству трудоустроенных и безработных людей в стране. Однако неполная занятость — один из основных факторов, влияющих на рынок труда в Испании. Так, в стране на данный момент насчитывается 5,2 млн «не полностью занятых» людей, что составляет 22,2%. Этот показатель является самым низким со времен начала мирового экономического кризиса 2008 года, когда неполная занятость составляла 19,7%.

Неполная занятость — характерное явление для южной Европы: Испанию опережают только Италия (26,4%) и Греция (25,5%). На четвертом месте — Франция, за которой следуют Кипр и Португалия.