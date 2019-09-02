Москва, , 09:29 — REGNUM Котировки нефти 30 августа резко просели после четырех дней роста. Отскочив от локального сопротивления в районе $60,60 за баррель, фьючерсы подешевели на 3%, расположившись в итоге у отметки $59. 2 сентября с утра цены пытаются расти, но испытывают дефицит импульса, который может сохраниться в течение дня в связи с празднованием Дня труда в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Под занавес недели на нефть надавило сразу несколько факторов. Это и ралли доллара, который отправил евро к минимумам мая 2017 года, и предварительные оценки роста добычи в ОПЕК в августе на 80 тыс. баррелей, и заявления российского министра энергетики Александра Новака о том, что в августе сокращение производства энергоносителей в стране ожидается немного меньше плана в рамках сделки ОПЕК+», — отметил эксперт.

Однако на данном этапе снижение цен вряд ли получит продолжение, поскольку рынок должен получить поддержку со стороны урагана «Дориан», который приближается к побережью Мексиканского залива и может повредить нефтяную инфраструктуру в регионе. Пока игроки не спешат активизировать покупку, ожидая свежих новостей с этого фронта, где накануне поступили сообщения об усилении урагана до максимальной пятой категории.

«Тем временем компания BakerHughesв рапортовала об очередном снижении числа буровых в США на 12 штук до 742 единицы. Таким образом, буровая активность в стране упала до января 2018 года, продолжая указывать на перспективы замедления сланцевой добычи в стране», — пояснил Николаев.

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