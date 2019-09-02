Сеул, , 09:11 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics попала в рейтинг «100 самых популярных брендов у миллениалов США». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на маркетинговое агентство Moosylvania.

Согласно опубликованным данным, Samsung Electronics стала первой не американской компанией, опередившей Google, Coca-Cola, Microsoft, Disney и Starbucks и занявшей шестое место в рейтинге.

Известно, что в первую десятку вошли: Amazon, Apple, Nike, Walmart, Target, Google, Adidas, Coca-Cola и Pepsi Co.

Известно, что в этом году японская компания Sony опустилась с 8-й строчки рейтинга на 13-ю, Honda — с 14-й на 34-ю строчку, а южнокорейская компания LG — с 42-й на 57-ю строчку рейтинга.

Согласно результатам рейтинга «Самые любимые бренды миллениалов», обнародованного технологической и медиа-компанией Morning Consult, южнокорейская компания Samsung Electronics заняла восьмое место.

Миллениалы или Поколение Y — поколение родившихся после 1981 и до 2000 года, встретивших новое тысячелетие в юном возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлечённостью в цифровые технологии.