Аддис-Абеба, , 11:05 — REGNUM Власти Эфиопии заявили, что работают над введением комплексных экономических реформ для решения проблемы нехватки иностранной валюты, которая оказывает серьезное давление на экономику страны.

«Сейчас мы разработали комплексную стратегию реформ для поддержания и ускорения экономического роста и развития в стране», — заявил министр финансов Эфиопии Ахмед Шиде. По его словам, именно крайне беспокоящее состояние золотовалютных резервов страны является одним из основных препятствий для этого. «Приватизация, которую мы начинаем, внесет существенный вклад в устранение вышеописанной проблемы, так как мы надеемся, что она принесет в казну Эфиопии значительные объемы иностранной валюты», — заявил министр. Об этом сообщило эфиопское информационное агентство Fana.

Ахмед Шиде добавил, что минфин Эфиопии также работает над упрощением [способов получения] денежных переводов и расширением поступления [потоков] денежных переводов в страну из различных частей мира, где проживает много эфиопов.

Земеденех Ныгату, эксперт из минфина, согласился с необходимостью работать над увеличением объема денежных переводов, сославшись на низкие показатели Эфиопии по сравнению с другими странами. По мнению экономиста, денежные переводы Эфиопии, оцениваемые в четыре миллиарда долларов США, должны быть увеличены, поскольку они должны стать частью механизма увеличения валютного резерва. Ныгату подчеркнул, что денежные переводы, которые Эфиопия получает от своей диаспоры, являются низкими даже по сравнению с африканскими странами, такими как Нигерия и Египет, которые имеют примерно такое же число своих граждан за рубежом. Эти страны ежегодно получают 20 и 26 миллиардов долларов США соответственно.