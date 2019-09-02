Аддис-Абеба, , 14:01 — REGNUM Государственная компания Ethio Telecom в Эфиопии планирует запустить сеть 4G в столице и других регионах и модернизировать другие сетевые сервисы, поскольку правительство готовится открыть этот сектор для частных иностранных инвестиций.

В июле 2019 года власти Эфиопии объявили, что предоставят две лицензии на телекоммуникации международным мобильным компаниям, что сигнализирует о движении страны к открытию одного из последних крупнейших в мире закрытых телекоммуникационных рынков. Ссылаясь на либерализацию, Ethio Telecom объявил о трехлетнем стратегическом плане «изменить компанию и развивать ее с ориентацией на бизнес с конкурентным мышлением». Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

В сообщении компании говорится, что в соответствии с ростом трафика данных и повышением спроса, Ethio Telecom развернет сети 4G в Аддис-Абебе и других регионах и улучшит покрытие и пропускную способность сети. Компания рассчитывает увеличить общее число пользователей на 16% до 50,46 млн в период до июля 2020 года. За тот же период она планирует открыть 73 новых розничных магазина, в результате чего их общее количество достигнет 438.