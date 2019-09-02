Санкт-Петербург, , 08:51 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области ещё на полгода продлил банкротные процедуры авиакомпании «Трансаэро» — до 13 марта 2020 года. На ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» ещё не завершены основные этапы конкурсного производства, в том числе по оспариванию сделок и привлечению к субсидиарной ответственности ряда лиц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Конкурсный управляющий обосновал ходатайство тем, что конкурсное производство ещё выполнено не в полном объёме.

«Не рассмотрено ходатайство конкурсного управляющего о проведении судебной комплексной оценочной, бухгалтерской и финансово-экономической экспертизы, не рассмотрены все заявления о признании сделок должника недействительными, ведётся работа по взысканию дебиторской задолженности с 57 контрагентов, ведётся работа по закрытию расчётных счетов должника, не проведена инвентаризация в полном объёме, имущество не реализовано, расчеты с кредиторами не завершены, приостановлено заявление кредитора о привлечении к субсидиарной ответственности Плешаковой О. А, Плешакова А. П., Андониной Т. Г., Бурдина А. К», — отмечается в определении суда.

Ольга Плешакова до банкротства компании была главой совета директоров, а Александр Плешаков — исполнительным директором.

Следующее заседание по основному вопросу пройдёт 10 марта 2020 года.

Читайте также: Банкротство «Трансаэро»: как умирают самолёты

Напомним, авиакомпания «Трансаэро» была учреждена в марте 1998 года (регистрация), а основана в декабре 1990 года. До банкротства её воздушный флот насчитывал свыше 100 самолётов. Осенью 2015 года ПАО «Сбербанк» обратилось с иском к авиапредприятию и в конце декабря того же года его взяли под наблюдение, назначив временным управляющим Михаила Котова. Банкротом «Трансаэро» признали в сентябре 2017 года и с того момента оно находится под конкурсным производством. Управляющим был назначен Алексей Белокопыт. Полёты авиаперевозчик не ведёт с октября 2015 года, его штаб-квартира находилась в Москве. По итогам 2014 года «Трансаэро» по годовому обороту пассажиров была второй после «Аэрофлота», перевезя почти 13,2 млн человек.