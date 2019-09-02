Владивосток, 2 сентября 2019, 08:52 — REGNUM Шикарный круизный лайнер Costa Veneziа пришвартовался 2 сентября у морвокзала во Владивостоке. Огромное судно предназначено для проживания гостей Восточного экономического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Для участников и гостей форума подготовлены 2 116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номера на 14 палубах, соответствуют уровню пятизвездочной гостиницы.
Как сообщало ИА REGNUM, осталось два дня до открытия масштабного, юбилейного Восточного экономического форума.
Помимо высоких гостей из разных стран мира, участие в работе ВЭФ примет и президент РФ Владимир Путин.