Душанбе, , 08:46 — REGNUM Правительство Таджикистана планирует выделить из государственного бюджета на финансирование образования в 2020 году 4,7 млрд сомони ($485 млн), что на 7% больше, чем в 2019 году, сообщает 2 сентября издание Asia-Plus со ссылкой на проект закона «О государственном бюджета на 2020 год».

Отмечается, что власти республики планируют ежегодно увеличивать затраты на сферу образования. В частности, в 2021 году на образование планируется выделить 5 млрд сомони ($514 млн), а в 2022 году — 5,3 млрд сомони ($545 млн). Общий объем бюджета Таджикистана на 2020 год запланирован в размере 45 млрд сомони ($4,6 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года доходы государственного бюджета Таджикистана составили 10,9 млрд сомони ($1,1 млрд), что на 0,4% больше плановых показателей.

Читайте также: Доходы бюджета Таджикистана за полгода превысили $1 млрд