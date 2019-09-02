Москва, , 08:46 — REGNUM По итогам шести месяцев 2019 года чистая прибыль автодилерского холдинга «Рольф» по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) составила 576,086 млн рублей, что в 4,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В отчёте компании указано, что выручка увеличилась на 114,081 млрд рублей (+12%), а стоимость машин и материалов выросла до 99,778 млрд рублей (+12,6%). Однако операционная прибыль уменьшилась до 3,014 млн рублей (-30,6%).

Кроме того, прибыль до налогообложения упала до 1,214 млрд рублей — в 2,7 раза.

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