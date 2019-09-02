Москва, , 08:40 — REGNUM В России самая доступная электроэнергия оказалась в Иркутской области. Жители этого региона на среднемесячную зарплату могут приобрести больше всего киловатт, чем в остальных субъектах Российской Федерации. Такие данные содержатся в рейтинге РИА Новости.

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Так, в Иркутской области цена электроэнергии немногим больше превышает один рубль за киловатт в час — это самая низкая стоимость в России. В регионе в структуре генерации превалируют гидроэлектростанции, себестоимость выработки которых значительно ниже, чем на тепловых и атомных электростанциях.

Также число лидеров по доступности тарифов на электроэнергию вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Югра, а также Мурманская и Сахалинская области. Добавим, что Москва заняла девятое место: киловатт здесь стоит 5,5 рубля, десятку лидеров замкнул Ненецкий автономный округ — 5,3 рубля за киловатт в час.

Аутсайдером рейтинга стала Калмыкия. За ней следуют Адыгея, Ивановская область, Республика Алтай. Добавим, что похвастаться наиболее доступной электроэнергией не могут и республики Северного Кавказа. Так, Карачаево-Черкесия, Ставропольский край и Северная Осетия — Алания вошли в десятку антилидеров. На 74 месте оказалась Кабардино-Балкария.

Добавим, что номинально дороже всего в России электроэнергия обходится на Чукотке, где за киловатт в час жители платят более 8,2 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия заняла 12-е место по доступности и третье — по стоимости электроэнергии в рейтинге европейских стран. В исследовании учитывалась первая половина 2019 года. Средней зарплаты жителей России хватит на 12 тыс. киловатт⋅часов в месяц. По этому показателю Россия опередила Германию и Украину, но уступила Финляндии и Казахстану.

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