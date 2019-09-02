Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:37 — REGNUM В Нижнем Тагиле Ленинский районный суд привлёк к административной ответственности ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» за нарушение порядка ограничения режима потребления электроэнергии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Как уточнили в пресс-службе компании, горное предприятие не представило план мероприятий, по подготовке к отключению света. Нарушение было установлено в ходе проверки, проведённой сотрудниками управления Ростехнадзора по Свердловской области. В отношении ВГОКа был составлен административный протокол и назначен штраф в размере 50 тыс. рублей.

Отметим, что режим введения ограничения поставок электроэнергии в отношении предприятия был введён ещё 25 июня 2019 года. ВГОК задолжал энергетикам за свет 330 млн рублей, что и стало причиной санкций.