Барнаул, , 08:19 — REGNUM Алтайский край, Республика Алтай и восемь других территорий России названы в числе регионов с самой дорогой электроэнергией. Согласно данным Росстата, указанным в рейтинге РИА Рейтинг, если в России среднее колли­чество электро­энергии, доступ­ное на средне­месячную чис­тую зар­плату в июле 2019 года, достигает 9826 кВт/ч, то в Алтайском крае — только 5653 кВт/ч.

При среднероссийской стоимости электроэнергии для квартир без электроплит при минимальном объеме потребления в июле 2019 года за 100 кВт/ч в 401 рублей, в Алтайском крае этот показатель составляет 409 рублей.

Изменение стоимости 1 кВт/ч по сравнению со вторым полугодием 2018 года в целом по России составило 3,5%, а в Алтайском крае 4,3%.

Дороже, чем жителям двух «Алтаев», электроэнергия обходится только Ставропольскому краю, Карачаево-Черкесии, Псковской области, Ивановской области, Адыгее и Калмыкии.

Напомним, ранее сообщалось, что накануне отопительного сезона энергетики отключили от электроснабжения за неуплату более 300 алтайских котельных.

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