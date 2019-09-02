Санкт-Петербург, , 08:20 — REGNUM По итогам семи месяцев 2019 года самым популярным седаном на первичном авторынке в Санкт-Петербурге стал Hyundai Solaris. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

С января по июль южнокорейскую модель приобрели 2770 петербуржцев, что на 7% меньше, чем в 2018 году.

На втором месте по популярности немецкий седан Volkswagen Polo. Он разошёлся тиражом в 2515 единиц, снизив продажи на 20%.

На третьем месте — модель KIA Rio. За отчетный период ее купили 1442 петербургских автолюбителя (-16%).

Пятерку лидеров замыкают KIA Optima (1164 ед.) и Renault Logan (963 ед.).Также в десятку самых покупаемых в Санкт-Петербурге новых легковых машин в кузове «седан» попали: Toyota Camry (822 ед), Lada Vesta (788 ед.), Lada Granta (515 ед), KIA Cerato (412 ед.) и BMW 5-Series (391 ед.).

Напомним, доля седанов на петербургском автомобильном рынке составляет 26%.

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