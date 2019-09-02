Энгельс, Саратовская область, , 08:08 — REGNUM В Арбитражный суд Саратовской области от банка «России» поступило два банкротных иска — к заводу-производителю троллейбусов, поставляемых почти в 90 городов России, ЗАО «Тролза» и ООО «Тролза-Маркет». Оба иска ещё не приняты к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск к Тролза Система «Электронное правосудие»

Иски к компаниям поступили 29 августа 2019 года. Сумма исковых претензий идентична — 189 623 179,31 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года банк обратился с иском на сумму почти 190 млн рублей к шести компаниям, включая оба юрлица, к которым на сегодня поданы банкротные иски. Речь идёт о долге по кредиту и обращении взыскания на залог. Слушания по делу назначены на 24 сентября 2019 года. До этого должна быть сделана сверка расчётов.

Напомним, завод на сегодня является одним из крупнейших в России и, по открытым данным, поставляет троллейбусы почти в 90 российских городов, где ещё сохранилось троллейбусное сообщение как вид общественного транспорта. Предприятие отсчитало 250 лет работы, а о появлении у него проблем стало известно весной 2019 года. Из-за них ЗАО было вынуждено перейти в режим простоя. В июле у компании также сменился директор и новый руководитель сообщил о переговорах со стратегическим партнёром.

В базе арбитражных судов к заводу и аффилированным с ним компаниям подан ряд исков на крупные суммы. Так, в сентябре московский арбитраж начнёт слушать претензии ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» на сумму более 309 млн рублей. Ответчик пока пытается решить дело миром.

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