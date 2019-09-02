Набережные Челны, Татария, , 07:57 — REGNUM В первом полугодии 2019 года по международным стандартам финансовой отчётности КамАЗ получил 3 млрд рублей чистого убытка. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

В компании связывают убытки со сложным положением на рынке тяжелых грузовиков, а также с ростом расходов на крупные инвестиционные проекты. Так, например, большая часть денег была направлены на создание нового поколения машин К5.

Всего на развитие модельной линейки и обновление производственных мощностей в 2019 году запланировано направить более 15 млрд рублей.

Напомним, с января по июнь 2019 года КамАЗ реализовал в РФ 12 426 грузовых автомобилей. Это на 10,1% меньше, чем в 2018 году.

Напомним также, в первом полугодии 2018 года КамАЗ получил чистую прибыль в размере 1,6 млрд рублей.

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