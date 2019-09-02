Сеул, , 07:50 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи продолжает падать на протяжении девяти месяцев подряд. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики страны.

Согласно опубликованным данным, в августе текущего года экспорт страны составил $44,2 млрд, что на 13,6% меньше по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 30,7%, нефтехимии — на 19,2%, нефтепродуктов — на 14,1%.

Как отмечают эксперты, экспорт страны продолжает падать на фоне замедления темпов роста мировой экономики, ухудшения торговых отношений между Китаем и США.

В августе текущего года импорт товаров в страну также сократился на 4,2%, до $42,4 млрд. Сальдо торгового баланса составило $1,72 млрд.

Известно, экспорт товаров в Японию сократился на 6,2%, а импорт — на 8,2%.